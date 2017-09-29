Başkan Karabacak Hacıları Ağırladı

Hac vazifesini yerine getiren bay ve bayan hacılarla, yakınlarının katıldığı program Darıca Müftülüğüne bağlı ilahi grubunun okuduğu ilahilerle başladı. Yenilen yemeğin ardından yemek duası okunurken Başkan Karabacak, tüm hacıları tebrik edip, ömürlerinin bundan sonraki kısmında örnek insanlar olarak topluma katkı sağlamaları temennisinde bulundu.

HER YIL HACILARIMIZI EVLERİNDE ZİYARET ETTİK

Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayarak davetlerine icabet eden herkese katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak “göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl hac farizasını yerine getiren siz değerli hacılarımızı evlerinizde tek tek ziyaret ederek kutsal topraklarda yaşadığınız o güzel günleri sizlerle paylaşıyorduk. Rabbime şükürler olsun ki bu yıl bizlere de kutsal topraklarda bulunmak ve hac görevimizi yerine getirmek nasip oldu. Hayatımızın bundan sonraki kısmında artık toplumda örnek insanlar olarak vazifemiz daha ağır. Bu kutsal ziyarette edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi sevdiklerimizle paylaşacağız. Rabbim herkese o kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin, bizlere de yeniden gitmeyi nasip etsin inşallah. Bu akşam düzenlediğimiz yemeğe katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Kutsal topraklardan aldığınız feyzi ve bereketi aileniz, sevdikleriniz ve çevrenizdeki insanlarla birlikte en iyi şekilde paylaşmanızı temenni ediyorum. Hepimizin haccımızın kabul olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Programın sonunda hacılara günün anısına birer saat hediye edildi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hac vazifesini yerine getiren hacıları Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant’ta ağırladı.

Hac vazifesini yerine getiren bay ve bayan hacılarla, yakınlarının katıldığı program Darıca Müftülüğüne bağlı ilahi grubunun okuduğu ilahilerle başladı. Yenilen yemeğin ardından yemek duası okunurken Başkan Karabacak, tüm hacıları tebrik edip, ömürlerinin bundan sonraki kısmında örnek insanlar olarak topluma katkı sağlamaları temennisinde bulundu.

HER YIL HACILARIMIZI ZİYARET ETTİK

Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayarak davetlerine icabet eden herkese katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Karabacak “göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl hac farizasını yerine getiren siz değerli hacılarımızı evlerinizde tek tek ziyaret ederek kutsal topraklarda yaşadığınız o güzel günleri sizlerle paylaşıyorduk. Rabbime şükürler olsun ki bu yıl bizlere de kutsal topraklarda bulunmak ve hac görevimizi yerine getirmek nasip oldu. Hayatımızın bundan sonraki kısmında artık toplumda örnek insanlar olarak vazifemiz daha ağır. Bu kutsal ziyarette edindiğimiz bilgi ve birikimlerimizi sevdiklerimizle paylaşacağız. Rabbim herkese o kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin, bizlere de yeniden gitmeyi nasip etsin inşallah. Bu akşam düzenlediğimiz yemeğe katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Kutsal topraklardan aldığınız feyzi ve bereketi aileniz, sevdikleriniz ve çevrenizdeki insanlarla birlikte en iyi şekilde paylaşmanızı temenni ediyorum. Hepimizin haccımızın kabul olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı. Programın sonunda hacılara günün anısına birer saat hediye edildi.