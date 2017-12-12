Başkan Karabacak Kedfe’yi Ağırladı





Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak, başkan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

DERNEKLERLE BİRLİKTE GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK

Ziyarette ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade eden Başkan Karabacak, Darıca ilçemiz ülkemizin dört bir yanından insanların bir arada yaşadığı kozmopolit yapıya sahip bir ilçe. Bizler bu renkli mozaiği bir arada tutarak şehrimizi güzelleştirme adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Özellikle yaz aylarında düzenlediğimiz ve Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerimizde ülkemizin dört bir yanından insanları ilçemizde ağırlayarak ülkemizin gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. İlçemizin önemli bir kesimini oluşturan Erzurumlu hemşerilerimizle de her daim biriz ve beraberiz. Görevlerinizde bir kez daha başarılar diliyorum.” sözleriyle düşüncelerini açıkladı.