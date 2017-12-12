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Başkan Karabacak Kedfe’yi Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 6. Genel Kurul’da yeniden başkanlığa seçilen Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Karabacak Kedfe'yi Ağırladı

12 Aralık 2017 Salı 14:44
Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak, başkan ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
DERNEKLERLE BİRLİKTE GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
Ziyarette ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte güzel işlere imza attıklarını ifade eden Başkan Karabacak, Darıca ilçemiz ülkemizin dört bir yanından insanların bir arada yaşadığı kozmopolit yapıya sahip bir ilçe. Bizler bu renkli mozaiği bir arada tutarak şehrimizi güzelleştirme adına çalışmalarımıza yön veriyoruz. Özellikle yaz aylarında düzenlediğimiz ve Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerimizde ülkemizin dört bir yanından insanları ilçemizde ağırlayarak ülkemizin gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. İlçemizin önemli bir kesimini oluşturan Erzurumlu hemşerilerimizle de her daim biriz ve beraberiz. Görevlerinizde bir kez daha başarılar diliyorum.” sözleriyle düşüncelerini açıkladı.
Ziyarette konuşan KEDFE başkanı Tekin Dursun ise “Kocaeli’de ikamet eden Erzurumlular olarak bu kentte yaşamaktan ve kendi kültürümüzü burada yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye farklı kültürlerin bir çatı altında yaşadığı çok renkli bir ülke. Yerel yönetimlerle birlikte şehrimizin gelişimi için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizlerin yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

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