Başkan Karabacak'tan Davet

Darıca Belediyesi Mahalle İftarları merkez mahallelerde devam ederken, Başkan Karabacak Kadir Gecesi’nde düzenleyecekleri programa tüm bölge halkını davet etti.

Darıca Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen iftar programına ilgi yoğun olurken, Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı’nın gösterisi vatandaşların beğenisini kazandı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, iftar öncesi vatandaşlarla sohbet edip, kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı. İftar yemeğinin ardından vatandaşlar topluca el açıp dua ederken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yemeğin ardından yaptığı kısa selamlama konuşmasında hayırlı ramazanlar dileyerek, ilçede birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir ramazan ayı geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Karabacak, mahalle iftarlarının ardından Kadir Gecesi’nde Darıca sahilde binlerce kişinin katılımıyla önemli bir organizasyona imza atacaklarını ifade ederek, “geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz şekliyle bu yıl da düzenleyeceğimiz organizasyonla bin geceden hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ni hep birlikte idrak edeceğiz. Şimdiden bütün bölge halkını hep birlikte iftar açıp bu önemli geceyi birlikte geçirmeye davet ediyorum.” diyerek hayırlı ramazanlar diledi.