İlçeye yeni atanan Kaçar ise nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Darıca’da görev yapacağı süre boyunca ekibiyle birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına çalışacaklarını söyledi.
Başkan Karabacak'tan Kaçar'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Erkan Kaçar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
İlçeye yeni atanan Kaçar ise nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Darıca’da görev yapacağı süre boyunca ekibiyle birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına çalışacaklarını söyledi.