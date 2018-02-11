Başkan Karaosmanoğlu, Dünyagöz’ü ziyaret etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kurulduğu günden bu yana Kocaelililerin göz sağlığı konusundaki problemlerine dünya standartlarında çözümler üreten İzmit Dünyagöz Hastanesini ziyaret etti. Medikal Direktör Prof. Dr. Orhan Elibol ve Hastane Müdür Vekili Sevim Aydın’dan faaliyetler hakkında bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, muayene olmak için gelen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

“CAZİP BİR HALE GELMESİNİ SAĞLAMIŞTIR”

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun önemli yatırımlar ile İzmitlilerin hizmetine sunduğu bu hastanenin kentimiz insanına sağlayacağı faydalar açısından önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Dünyagöz İzmit, özellikle sağlık turizmi konusunda şehrimizin çevre illerden gelecek hastalar için çok daha cazip bir hale gelmesini sağlamıştır. Bu tür girişimler şehrimizin ekonomisine sağladığı katkılar sebebiyle bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

NAZİK ZİYARETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Dünyagöz İzmit Medikal Direktörü. Prof. Dr. Orhan Elibol ise, “Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Karaosmanoğlu’na ev sahipliği yaptık. Gerçekleştirilen göz muayenesinin ardından, hastanemizi dolaştık ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gerek İzmitlilerin sağlığı için gerek sağlık turizminde şehrimizin daha cazip bir konuma gelmesi adına yaptığımız çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.