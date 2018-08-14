Başkan Karaosmanoğlu, “Kurban bereketi yıl boyu sürsün”

Başkan Karaosmanoğlu, Kızılay’ın Kocaeli Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek ile bir araya geldi. Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlarını Kızılay’a bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Kızılay her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerine düşen sorumluluğu hem yurt içinde hem de yurt dışında yerine getiriyor” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucakladığı ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir insani yardım kuruluşu olan Kızılay’ın Kocaeli İl Şube Başkanı Dr. Cengiz İpek ile bir araya geldi. Görüşmede Kızılay’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerine düşen sorumluluğu hem yurt içinde hem de yurt dışında yerine getirdiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “2018 yılı Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında Kızılay’a kurban bağışlarıyla destek veren kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“KIZILAY TEŞKİLATINI TEBRİK EDİYORUM”

Kızılay, amacına ve kuralına uygun olarak kesilen kurbanların etlerini kavurma olarak konservelerle dolduruyor ve bütün yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasının önemine de değinen Başkan Karaosmanoğlu, “Kurban bereketinin yıl boyu sürmesi için imkânı olan her vatandaşımın Kızılay’a kurban vekaletini vermesini rica ediyorum. Gerek kentimiz gerekse tüm ülkemizde ki ihtiyaç sahiplerine dönük bu organizasyon kendisini yurt dışında da ispat etmiştir. Kızılay Teşkilatını tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

“KIYMA VE KUŞBAŞI OLARAK KONSERVELENİYOR”

Kızılay Kocaeli İl Şube Başkanı İpek ise görüşmede vekâlet kurbanlarının kuralına uygun kesildiğini dile getirerek, “Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar İslami şartlara uygun biçimde kesiliyor. Din görevlilerimiz kurban kesimine eşlik ediyor. Tüm kurbanlıklar veteriner kontrolünden geçiriliyor. İşlemler noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Büyükbaş kurbanların etleri modern tesislerde kıyma ve kuşbaşı olarak konserveleniyor. Tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasında yer alıyor. Yardımseverlerden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan konservelerle, Kurban Bayramı’nın bereketi yıl boyu sürüyor” ifadelerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.