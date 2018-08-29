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Başkan Karaosmanoğlu Zafer Bayramı’nı Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Yüreği vatan sevgisi ile çarpan milletimizin bağımsızlık uğruna canını ortaya koyarak bütün dünyaya ilan ettiği büyük ve kutlu zaferi, 96. yılında da ilk günkü şan ve şerefle kutluyor olmanın onur ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu Zafer Bayramı'nı Kutladı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:47

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Karaosmanoğlu, “Ecdadımızın iman dolu yüreğiyle büyük bir mücadele göstererek kazandığı bu kutlu gün, bizlere yüce ve yegâne bir mirastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında yüce milletimizin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı eşsiz kahramanlık, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte aynı zamanda bugünkü istikrarlı ve kuvvetli yürüyüşümüzün de ilham kaynağıdır. Öyle ki aynı ruh 15 Temmuz’da da kendini göstermiş söz konusu vatan olduğunda dünyanın karşısında duracağını adeta haykırmıştır.”dedi.

 

Başkan Karaosmanoğlu şöyle devam etti:

“Milletimiz, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü canının da üstünde tutmuştur. Bağımsızlığı ve  hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehadet şerbetini yudumlamayı göze almıştır.  

30 Ağustos, aziz milletimizin dünyada eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergileyerek, bağımsızlığını ve kendi kendini idare hakkını kazandığı ve bugünkü Türkiye davasının meşalesini yakan büyük bir zaferdir. Bizler, bu büyük yadigârı bir şeref madalyası gibi bir ömür boyu göğsümüzde taşıyacak ve gelecek nesillerin de taşıması için elimizden geleni yapacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Allah bu toprakları vatan yapan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

 

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