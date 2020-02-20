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Başkan Kariyer Günü’nde Gençlerin Yanında

Gençlerle kariyer günlerinde buluşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üniversiteye hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Başkan Kariyer Günü'nde Gençlerin Yanında

20 Şubat 2020 Perşembe 13:04

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Kariyer günlerine konuk olan Başkan Büyükgöz, lise öğrencileriyle deneyimlerini paylaşıyor, gençlerin sorularını cevaplandırıyor. Darıca Fen Lisesi’ne düzenlenen kariyer gününe davetli olarak katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hem deneyimlerini paylaştı hem de öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte okula gelişinde idareci ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Büyükgöz, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi. Kendisi de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünden mezun olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sınavlara istikrarlı ve disiplinli hazırlanmanın başarıya giden yolda en önemli adım olduğunu vurguladı. Tüm öğrencilere sınavlarda ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, üniversite eğitimleri sürerken mesleki alanda deneyim kazanmak için girişimlerde bulunmaları öğüdünde bulundu. Kariyer gününde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Başkan Büyükgöz’e program sonunda plaket takdiminde bulunuldu.

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