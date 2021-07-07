BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Melek Savaş’ın oğlu Talha Savaş ile Gökçe Korkmaz Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ŞENOL İLE BEYZA DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Sait Güneş’in oğlu Şenol Güneş ile Beyza Tekin çiftinin Seymen Sahil Restoran’da düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MUHAMMED ALİ İLE DEWİ ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Muhammed Ali Tiryaki ile Dewi Korompot düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
KIYMET İLE BARIŞ EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kıymet Senem ile Barış Uzun Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SEMİH İLE MERVE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Semih Özüer ile Merve Koç Tetri Şavi Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nikah akitlerini gerçekleştirdi. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SELİM İLE NAİL ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi sakinlerinden Selim Kotan’ın oğlu Nail Kotan ile İrem Sorgunçay’ın The Mahall Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SENA İLE ZAFER EVLİLİK YOLUNDA
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Sena Erişti ile Zafer Yılmaz’ın nişan yüzüklerini taktı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ZAFER İLE MERVE EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Zafer Türker ile Merve Yıldız’ın Serender Park’da düzenlenen törenle nikah akitlerini gerçekleştirdi. Genç çifti tebrik ederek ömür oyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ÇAKIR NUR İLE HAMZA EVLİLİK YOLUNDA
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Dilek Şahin’in kızı Çakır Nur Demir ile Hamza Ütük’ün İbrikdere Mahallesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
HASAN İLE REŞİDE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Hasan Emre Çalık ile Reşide Kılınç’ın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah törenine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
TUĞBA İLE İSHAK ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Tuğba Azak ile İshak Kayış’ın nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
USTA AİLESİNİN MUTLULUĞU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden İlkay – Hanife Usta çiftinin çocukları Emir Usta’nın sünnet cemiyetine katıldı. Usta ailesini tebrik ederek mürvetini görmeyi nasip etsin duasıyla hediyesini verdi.