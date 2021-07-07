BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 normalleşme sürecinde genelgeye uygun olarak yeniden başlayan cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmayarak en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.