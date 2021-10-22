BAŞKAN KOCAMAN CEMİYETLERDE

UĞUR İLE PINAR EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Uğur Akbulut ile Pınar Çiğdem çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SÜMEYYE İLE MUHAMMED DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın kızı Sümeyye Sarı ile Muhammed Çakır’ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
RECEP İLE MERVE ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Recep Yıldız ile Merve Civan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
SEMİH İLE GÜL EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Semih Atasoy ile Gül Yiğit çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MUSTAFA İLE CANSU DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mustafa Cah ile Cansu Günenç çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
HAMİYET İLE ENES ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Hamiyet Öz ile Enes Tokdemir çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
ÇAKIR İLE HAMZA EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Çakır Nur ile Hamza Kütük çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
EMİRHAN İLE BETÜL DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Emirhan Akgün ile Betül Fidan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
NAZİM İLE NÜRSENA EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Nazim Ayaz ile Nürsena Kürkan çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
AYKUT İLE ZEYNEP DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Aykut Çağlayan ile Zeynep Betül Kocalar çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
BEDİRHAN İLE ZEHRA ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Bedirhan Ceylan ile Zehra Kızılkaya çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
CENGİZ İLE İKRA EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Cengiz Perik ile İkra İnan çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
OĞUZHAN İLE MELİKE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Oğuzhan Birgin ile Melike Tanta çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
İBRAHİM İLE SONGÜL EVET DEDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İbrahim Budak ile Songül Çolak çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.