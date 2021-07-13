BAŞKAN KOCAMAN HAFTA SONU 21 CEMİYETE KATILDI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 normalleşme sürecinde genelgeye uygun olarak yeniden başlayan ve yoğun bir sezon yaşanan cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmayarak en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Başkan Kocaman, bu hafta sonu 21 cemiyete katılarak mutluluklara ortak oldu.

SÜHEYLA İLE OSMAN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Bahri Özyılmaz'ın ablası Süheyla Özyılmaz ile Osman Üzülmez çiftinin Serender Park’ta düzenlenen törenle nikah akitlerini kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ŞÜHEDA İLE İSMAİL DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi İşletme Müdürü Selman Çelik'in kızı Şüheda Çelik ile İsmail Albayrak’ın Uzuntarla Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

YÜCEL İLE ELİF ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Yücel Küçük ile Elif Dilek’in Antikkapı Restoran da düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

BURAK İLE DİDEM EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Top’un oğlu Burak Top ile CHP Meclis Üyesi, İl Yöneticisi Didem Bekil Suadiye Çakırpınar Bahçe’de düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çiftin nikah şahitleri arasında TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Yönetimi, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İl Yönetimi, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve İl Yönetimi, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe Yönetimi, CHP Kartepe İlçe Başkanı Tevfik Mayda ve İlçe Yönetimi, MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender ve İlçe Yönetimi, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

BEHİCE VE ENİS DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yakup Kalmuk ve Şaynur Kalmuk’un kızları Behice Kalmuk ile Aynur ve Birol Aldemir çiftinin oğulları Enis Aldemir The Mahall’da gerçekleşen törene dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitleri arasında TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’da yer aldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ALİ İLE EBRU ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Salih Kotil'in oğlu Ali Kotil ile Ebru Özünal’ın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ELİF İLE EMRAH EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Elif Özaydın ve Emrah Baran’ın nikah törenine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ONUR İLE BEYZANUR DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Onur Demirsoy ile Beyzanur Sancar’ın düzenlenen törenle nikahını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

SERCAN İLE SEHER ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fetih Sercan Karakadılar ve Seher Azdır’ın düzenlenen törenle nikah akitlerini gerçekleştirdi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

BERAT DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Özgür Çatan'ın oğlu Berat Çatan’ın sünnet cemiyetine katıldı. Çatan ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

EMİR DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye personellerinden Hüseyin Kıroğlu'nun oğlu Zekeriya Emir Kıroğlu’nun sünnet cemiyetine katıldı. Kıroğlu ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MİRAÇ DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Halit Şahin'in oğlu Miraç Şahin’in sünnet cemiyetine katıldı. Şahin ailesini tebrik den Başkan Kocaman hediyesini verdi.

İLKER İLE SERAY EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlker Atabay ile Seray Arslantürk düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

FATMA İLE MERT DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatma Kılıç ile Mert Şahin’in düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

UFUK İLE EBRU ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ufuk Tiryaki ile Ebru Yaman’ın düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

KEREM İLE YAREN EVET DEDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kerem Hallaç ile Yaren Eroğlu’un düzenlenen törenle nikah akitlerini gerçekleştirdi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ŞABAN İLE KÜBRA DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Şaban Atalar ile Kübra Dilaver’in düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

BERK İLE MÜGE ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Berk Selami ile Müge Demiröz’ün düzenlenen nikah törenine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

HAYRİ DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Murat Mut'un oğlu Hayri Berat Mut’un sünnet cemiyetine katıldı. Mut ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

ZİYAETTİN DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Günay Köksallar'ın oğlu Ziyaettin Köksalların’ın sünnet cemiyetine katıldı. Köksallar ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MELİH İLE NEVZAT DELİKANLI OLDU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Behçet Aşkın'ın oğulları Melih Aşkın ile Nevzat Aşkın’ın sünnet cemiyetine katıldı. Aşkın ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.































































