BAŞKAN KOCAMAN KOCAELİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ’NDE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yüz yüze eğitimde yeniden okullarına kavuşan öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kocaman, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek isteklerini dinledi.









Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, yüz yüze eğitimde okullarına kavuşan Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide Başkan Kocaman, öğrencilerle istişare yaparken isteklerini dinledi.

GENÇLERİMİZİN FİKİRLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerin hayata hazırlanması için bizler ne yapabiliriz diyerek yola çıktık. Gençlerimizin fikirlerini önemsiyorum, bunun için burada sizler ile bir aradayım.”

ÇOK TİTİZ ÇALIŞIYORUZ

“Kartepemiz hızla gelişmektedir” diyen Başkan Kocaman “Birçok projemizi hayata geçirdik. Kocaeli sanayi kentidir. Aynı zamanda Kocaeli’nin yüzde 52’si ormandır. Bizler güzel bir doğanın içerisinde yaşıyoruz. İlçemiz bünyesinde Ormanya herkesin hayran kaldığı doğal yaşam alanıdır. Kartepemizde doğanın korunması noktasında çok titiz hareket edilmektedir” açıklamasında bulundu.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

“Hayata hazır olmanız için çalışıyoruz” diyen Başkan Kocaman “Gelişen dünyada İngilizce çok önem kazandı. Bizim sınırlarımız yok dünyanın ortak dilini bilmeliyiz. Kartepemizde sizlerin eğitimine destek vermek amacıyla Kartepe Genç Akademiyi açtık. Şuanda 550 öğrenci İngilizce eğitimi görmektedir. Sizleri bu merkeze bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Söyleşi sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a tablo hediye edildi. Başkan Kocaman öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi.