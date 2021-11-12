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BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ’NDE

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, öğrenci buluşmalarına her hafta devam ediyor. Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kocaman “Yarınlarımız olan evlatlarımıza güzel bir gelecek, diledikleri gibi bir dünya bırakalım” dedi.

BAŞKAN KOCAMAN MAŞUKİYE ANADOLU LİSESİ'NDE

12 Kasım 2021 Cuma 15:27


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürüttüğü "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

 

YARINLAR SİZİN, BİZ EMANETÇİYİZ

Öğrencilerle sınıfta bir araya gelen Başkan Kocaman, “Sizlerin donanımlı yetişmesi ilçemizin gelişmesi, ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Bizim gençlerimiz değerlidir, sizi desteklemek bizim görevimiz. Bugün bizlerin olduğu yerlerde yarın sizler olacaksınız. Bunun içinde hayata en iyi şekilde hazırlanmanız başta aileniz olmak üzere bizler için de çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

 

DONANIMLI OLMANIZ ÇOK ÖNEMLİ

Kartepeli gençlerimizin iyi yetişmiş bireyler olması için bütün imkanların seferber edildiğine dikkati çeken Başkan Kocaman “Kartepe Genç Akademi bünyesinde bir çok alanda eğitim verilirken, özellikle ücretsiz İngilizce kursu hizmet kalitesi çok iyidir. Gelişen dünyada İngilizce olmaz olmazsa bir özelliktir. Bunu düşünerek yarın hayatın içerisinde daha aktif ve donanımlı olmanız için gece-gündüz çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

KAPIM SİZLERE AÇIK

“İlçemizin geleceğe hazırlanmasında sizlere önemli görevler düşmektedir” diyen Başkan Kocaman “İlçemizde yapılan her yatırım sizlerin geleceği içindir. Ülkemizi geleceğe sizler hazırlayacaksınız. Kuracağınız hayallerin peşinde koşun. Bizim tarihimizde ki büyükler her zaman hayallerinin peşinde koştu. Bu sayede büyük başarılar elde ettiler. Bunu sizlerde başarabilirsiniz. Her zaman kapım sizlere açıktır” şeklinde konuştu.     

 












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