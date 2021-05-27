BAŞKAN KOCAMAN PAZARCI ESNAFIYLA GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi’nde kurulan pazarcı esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan Kocaman, “Merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi olarak salgın sürecinde esnafımıza desteğe devam ediyoruz. Birlik olarak salgın sürecini atlatacağız” açıklamasında bulundu.

KOCAMAN TEZGAH BAŞINDA

Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafı salgın konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kocaman, esnafların sattıkları ürünler hakkında bilgi alırken, zaman zaman da tezgah hazırlamalarına yardım etti.