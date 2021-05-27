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BAŞKAN KOCAMAN PAZARCI ESNAFIYLA GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, her fırsatta ilçe genelinde esnafları ziyaret ederek istek ve talepleri yerinde dinliyor. Başkan Kocaman, Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve alış-veriş yapan hemşehrileriyle bir araya geldi.

BAŞKAN KOCAMAN PAZARCI ESNAFIYLA GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:08

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi’nde kurulan pazarcı esnaflarla bir araya geldi. Esnafların ve hemşehrilerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan Kocaman, “Merkezi hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi olarak salgın sürecinde esnafımıza desteğe devam ediyoruz. Birlik olarak salgın sürecini atlatacağız” açıklamasında bulundu.

 

KOCAMAN TEZGAH BAŞINDA

Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında esnafı salgın konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Kocaman, esnafların sattıkları ürünler hakkında bilgi alırken, zaman zaman da tezgah hazırlamalarına yardım etti.   

 

BİRLİKTE AŞACAĞIZ, GÜZEL GÜNLER YAKINDIR

Her zaman esnafımıza destek olacağız diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Derbent mahallemizde kurulan semt pazarımızı ziyaret ederek pazarcı esnafımız ve hemşehrilerimizle sohbet ettik. Rabbim çarşımızın, pazarımızın bereketini eksik etmesin. Bu zor süreci hep birlikte aşarak daha güzel günlere ulaşacağız. Birbirimize destek olarak bu süreci aşacağız” ifadelerini kullandı. 










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