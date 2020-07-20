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Başkan Kocaman sahaya indi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, pandemi sürecinde zorunlu olarak yavaşlayan çalışmalarına normalleşme ile birlikte yeniden hız verdi, Kartepe genelinde tüm çalışmalarda vites yükseltti.

Başkan Kocaman sahaya indi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:40

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde yatırımlara aralıksız devam ederken, hemşehrileriyle de sık sık bir araya gelerek istişare kültürünü de önemsiyor. Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe Sanayi Sitesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelerek talep ve istekleri yerinde dinledi.

 

KISA SÜREDE AÇILACAK

Kartepe Sanayi Sitesi giriş tarafında bulunan Alazlı Sokak, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak da uzunluğu 300 metre, genişliği 8 metre olan sokağa 600 ton asfalt serimi yapılacak. Belediye ekipleri tarafından Alazlı Sokak’ta ki çevre düzenlemeleri, üstyapı ve asfalt serimin tamamlanması sonrasında yeniden trafiğe açılacak.

 

SANAYİ ESNAFIMIZA RAHATLAYACAK

İstasyon Mahallesi Alazlı Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Belediye Başkanı Kocaman “Sanayi esnafımızın ulaşımı bakımından önemli arterlerden biri olan Alazlı Sokak da gereken çalışmalara başladık. Kısa bir süre trafiğe kapalı olacak olan sokak üst yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında yeniden hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” açıklamasında bulundu.

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