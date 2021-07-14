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BAŞKAN KOCAMAN’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:03

 Başkan Kocaman mesajında;

 

15 Temmuz 2016 tarihinde de milletimiz, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hain darbe girişimine karşı durmuş; canı pahasına, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz direnişi, asırlar boyu unutulmayacak bir destandır.  

 

Ülkemizin geleceğine, birliğimize ve demokrasimize karşı girişilen bu hain darbe kalkışması sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek vatan için çekinmeden canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum.




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