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BAŞKAN KOCAMAN’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Başkan Kocaman mesajında; "Cumhuriyetimizin 98’nci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlandık. Cumhuriyetimiz bu milletin hiçbir boyunduruk altına alınmayacağının ve güçlü yarınlara yürüme iradesinin en büyük nişanesidir.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

28 Ekim 2021 Perşembe 09:36


 

Aziz milletimiz, tarihte olduğu gibi bugün de söz konusu vatan olduğunda canını siper etmekten asla geri durmaz. Sayısız savaşlara rağmen büyük destanlar yazmış, büyük zaferler kazanmış ve Cumhuriyetle taçlanmış olan bu milleti, başarıya taşıyan top tüfek değil, birlik ve beraberlik ruhu olmuştur."

 

CUMHURİYET COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM

Bu vesile ile bize bu cennet vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan uğruna canını vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızın 98.yıl dönümünü kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşayacağımız etkinlik ve törenlerimizde tüm hemşehrilerimi aramızda görmekten onur duyarım”

 

28 Ekim 2021 Perşembe Günü

Saat: 13.00’da Kent Meydanı Atatürk Anıtına çelenk konulacak.

Saat: 13.30’da Çelenklerin sunulmasına müteakip İstasyon Mahallesi pazar yerinde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılacaktır.

Saat:19.00’da Kartepe Belediyesi Korosu ile Türk Sanat Müziği Konseri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

 

29 Ekim 2021 Cuma Günü

Saat: 09.30’da İlçe Kaymakamı Altuğ Çağlar tarafından Kaymakamlık Makamında tebrikler kabul edilecektir. Tebrikata ilçe protokolü ve halkımız davetlidir.

Saat: 10.00 Öğrencilerin gösterileri ve geçit töreni (Kartepe Kent Meydanı)

 

31 Ekim 2021 Pazar Günü

Saat:11.00 Cumhuriyet Kupası Kartepe Bisiklet Tırmanışı Yarışı (Kartepe Belediyesi)









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