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BAŞKAN KOCAMAN’DAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Mevlid Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayındı.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

17 Ekim 2021 Pazar 13:12


 

Başkan Kocaman mesajında;

 

"Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür.

 

Peygamber Efendimizin hayatı örnek hayattır. Her Müslüman için örnek alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak her adımımızda kendimizi, O’nun güzel ahlakı ile donatma gayreti içindeyiz. Rabbim hiçbir Müslümanı Peygamber Efendimizin (sav) yolundan, izinden ayırmasın.

 

Mevlid Kandili’nin de ülkemizden başlayarak bütün İslâm âleminde ve tüm dünyada şefkat, sevgi, adalet, mutluluk ve huzur ikliminin hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin, aziz milletimizin ve Kartepeli hemşehrilerimin, Mevlid Kandil’ini kutlarım" dedi.







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