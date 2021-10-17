BAŞKAN KOCAMAN’DAN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

Başkan Kocaman mesajında;

"Mevlid Kandili, Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in, insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek, yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gündür.

Peygamber Efendimizin hayatı örnek hayattır. Her Müslüman için örnek alınması gereken derslerle doludur. Bir Müslüman olarak Peygamberimizin bütün güzel ahlâklarını örnek alarak her adımımızda kendimizi, O’nun güzel ahlakı ile donatma gayreti içindeyiz. Rabbim hiçbir Müslümanı Peygamber Efendimizin (sav) yolundan, izinden ayırmasın.