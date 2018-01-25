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Başkan Köşker Başkent’e gidiyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Başkent’e gidiyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen il başkanları toplantısına katılmak üzere 26 Ocak Cuma günü Ankara’ya gidecek.

Başkan Köşker Başkent'e gidiyor

25 Ocak 2018 Perşembe 15:16

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek il başkanları toplantısına ilimizden; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz katılıyor.

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