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Başkan Köşker gençlerin yanında

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Köşker gençlerin yanında

21 Şubat 2018 Çarşamba 14:00

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi. AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sertifika törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz da eşlik etti. Gençlerle sohbet eden ve sertifika takdim eden Başkan Köşker, “Sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sizlerin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz bu anlamada çok önemli. Ülke olarak güzel bir genç nüfusa sahibiz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeli. Genç nüfusumuzun eğitimi, kendini yetiştirmesi çok önemli” dedi. Başkan Köşker sertifika töreninin ardından daha sonra Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Başkan Köşker Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerle sohbet etti.

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