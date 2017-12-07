Başkan Köşker Giresunluları ağırladı

Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ve yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti.

Giresunlular, Başkan Köşker’e geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan kongrede Giresun Dernekler Federasyonu Başkanlığı’na seçilen Olgun Kandemir ve yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte başkan Kandemir’i, başkanlık makamında ağırlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Federasyonun bundan sonraki çalışmaları ve yürütülecek faaliyetleri hakkında Başkan Köşker’e bilgi veren Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir, belediye başkanına çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.