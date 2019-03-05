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Başkan Köşker helallik istedi!

Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Meclis toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Köşker helallik istedi!

05 Mart 2019 Salı 14:53

Gebze Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Mart Ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. 17 gündem maddesinin görüşüldüğü mart ayı meclis toplantısında gündemin birinci maddesi olan Güzeller Mahallesi 6543 ada 4 nolu 6536 ada 1 parsellerin belediye tarafından teknik ve sosyal altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile, gündemin dördüncü maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 60 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 

BAŞKAN KÖŞKER HELALLİK İSTEDİ

31 Mart yerel seçimler öncesi son kez meclis başkanlığı yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis üyelerinden helallik istedi. Meclis üyelerinin tek tek kürsüde gerçekleştirdiği veda konuşmasının ardından konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Güzel bir görev süreci geçirdik ve birlikte son meclisimizi tamamladık. Siyasi görevler bir meslek değildir, hizmettir. Bizler de iki dönem Gebze Belediye Başkanlığı yaparak Gebze’mize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Sizlerle birlikte meclisimizde aldığımız kararlarla Gebze’mize güzel hizmetlerde bulunduk. Gerçekten uyum içerisinde, birbirimizi kırmadan güzel bir siyaset yaptık. Ortak amacımız Gebze’ye hizmet etmek oldu her zaman. İstemeden de olsa kırdığımız insanlar olabilir, ben hepinizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Kendi adıma benim hakkım herkese helal olsun” dedi.


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yaşar. gebze 3 gün önce

adnan bey..hangi helal likten bahsediyon.sana oy verdiğime pişmanım.gebzeye ne yaptın.birde helallik istiyon işine bak

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