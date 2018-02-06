Başkan Köşker İLKÇEV ve İHH’ya konuk oldu

Başkan yardımcıları Engin Güzel ve Sadık Albayrak’ın da kendisine eşlik ettiği Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk olarak İnsani Yardım Vakfı İHH Gebze Başkanı Adem Çifçi ve yönetimine konuk oldu. İHH’nın dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi mazlumlara yardım eli uzatarak yaraların bir nebze de olsun sarılmasında önemli bir misyonu yerine getirdiğine değinen Başkan Köşker, İHH Gebze yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Köşker ve beraberindeki heyet daha sonra İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İlkçev) Gebze yönetimine konuk oldu. İLKÇEV Gebze Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu ve yönetimi tarafından ağırlanan Başkan Köşker, derneğin çalışmaları hakkında istişarede bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.