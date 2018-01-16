Başkan Köşker Kocaeli’nin muhtarlarını ağırladı





Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Kocaeli’nin 12 ilçe muhtar dernekleri başkanlarını Gebze’de misafir etti. Başkan Köşker muhtarları Gebze’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Muhtarlar Dernek Başkanları ile Eskihisar’da bir araya gelen Başkan Köşker, “Her ay bir ilçede gerçekleşen toplantı bu ay Gebze’de gerçekleşiyor. Bir kez daha kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu toplantılar Kocaeli’nde birlik ve beraberliğin sağlanması ve fikir istişarelerinde bulunabilmek için çok önemli.



GAYEMİZ HİZMET ÜRETMEK

Belediye Başkanları da muhtarlarda seçimle göreve geliyor ve tek bir gayemiz oluyor; hizmet üretmek. Bu anlamda muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalıştığımız zaman çok daha güzel işler ortaya çıkıyor. Muhtarlarımız bizlerin mahallerdeki gözü kulağı. Muhtarlarımıza ilçemizdeki toplantıya katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



MUHTARLARDAN KÖŞKER’E TEŞEKKÜR