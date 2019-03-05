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Başkan Köşker Meclis Üyelerini Ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye meclis üyeleri ve aileleriyle veda yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Köşker Meclis Üyelerini Ağırladı

05 Mart 2019 Salı 13:33

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye meclis üyeleri ve aileleri ile Doğa Çiftliği’nde düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi. Veda yemeğine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, eşi Ragibe Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri ve aileleri katıldı.


BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK


Veda yemeğinde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Birlikte aynı çatı altında Gebze için çok güzel projelere birlikte imza attık. Bu işler hizmet işidir. Biz Gebze için elimizden gelen hizmeti yaptık. Ben bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir siyaset gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizden daha önce helallik aldık ama bir kez daha aileleri de buradayken helallik isteyelim benim hakkım herkese helal, hoş olsun. Yine birlikte olacağız sonuç olarak hepimiz Gebzeliyiz” dedi. Yemeğin sonunda Başkan Köşker meclis üyelerine hatıra olarak saklayacakları plaket ve hediye takdiminde bulundu.

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Kartal 3 gün önce

meclis üyeleriyle beraber halktan helallik alın bence.

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