Başkan Köşker Meclis Üyelerini Ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye meclis üyeleri ve aileleri ile Doğa Çiftliği’nde düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi. Veda yemeğine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, eşi Ragibe Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri ve aileleri katıldı.



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