Başkan Köşker Şehidin Evinde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbe girişimcilerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Ömer Can Açıkgöz’ün Kirazpınar Mahallesi’nde oturan ailesini ziyaret etti

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20