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Başkan Köşker Şehidin Evinde

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbe girişimcilerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Ömer Can Açıkgöz’ün Kirazpınar Mahallesi’nde oturan ailesini ziyaret etti

Başkan Köşker Şehidin Evinde

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20

 Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbe girişimcilerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen Ömer Can Açıkgöz’ün, Kirazpınar Mahallesi’nde oturan ailesini ziyaret etti. TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan 1995 doğumlu Şehit Ömer Can Açıkgöz’ün ailesini AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba ve ilçe yöneticileriyle birlikte ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sizin evladınız gibi şehitler sayesinde 15 Temmuz’da hainler emellerine ulaşamadı. Allah şehitlerimizden razı olsun. Onların haklarını asla ödeyemeyiz. Ne mutlu ki sizlere şehit anne babasısınız. Ne kadar gurur duysanız azdır. Allah sizlere sabır ihsan eylesin” dedi.
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