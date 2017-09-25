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Başkan Köşker şehit ailelerini ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker Gebzeli şehit ailelerini makamında ağırladı. Şehit ailelerinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun olduğunu ifade eden Başkan Köşker, “Sizler bizlere evlatlarınızın, aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz” dedi.

Başkan Köşker şehit ailelerini ağırladı

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:10

Gebze Belediye Başkanı Adan Köşker Gebzeli şehit ailelerini makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, “Sizler bizlere evlatlarınızın, aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz” dedi.  Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette şehit aileleri, Başkan Köşker’e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Şehit aileleri ile sohbet eden Başkan Köşker “Sizler bizlere evlatlarınızın emanetlerisiniz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Allah sizlerden ve bu vatan uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimizden razı olsun” dedi. Ziyaret sonunda Başkan Köşker ve şehit aileleriyle atıra fotoğrafı çektirdi.

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