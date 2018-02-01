Başkan Köşker şehit ailelerini ağırladı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Demir ve yönetimini, makamında ağırladı. Dernek Başkanı Satılmış Demir yeni kurulan Kocaeli Şehit Aileleri Derneği ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, “Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların bizlere emaneti olan aileleri bizim de ailemizdir. Başımızın üstünde her zaman yerleri var. Kocaeli Şehit Alileri Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.