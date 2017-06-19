Başkan Köşker Silvan’da

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’da Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar yemeği için ilçeye gitti. İlçe Kaymakamı Adem Çelik’i ziyaret eden Başkan Köşker, Silvan’a kazandırılacak projeler hakkında da istişarede bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar yemeği için Silvan’a gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan Kaymakamı Adem Çelik’i makamında ziyaret etti. Başkan Köşker’e Silvan ziyaretinde belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan Kaymakamı Adem Çelik gerçekleştirdikleri görüşmede Silvan için yapılacak projelerin son durumlarını değerlendirdi.



İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan Kaymakamı Adem Çelik görüşmenin ardından Malabadi Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Köşker, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra Batman Barajı’na geçti. Barajda incelemelerde bulunan heyet baraj hakkında yetkililerden bilgi aldı.



SİLVAN-GEBZE KARDEŞLİĞİNİ ANLATTI