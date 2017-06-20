Silvanlılarla Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Köşker, Gebzeli hemşerilerinin selamlarını ilettiği Silvanlılara, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz hepimiz bu bölgeyi önemsiyor ve yeniden o güzel günlerine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz.

Geleceğimiz güzel olacak, aydınlık olacak her geçen gün daha da güzel olacak” sözleriyle seslendi.

Silvan İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Silvan için geliştirdikleri projeler ve hizmetler için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Halil İbrahim sofraları bu kez Silvan’da kuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçe belediyesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze’de artık geleneksel hale gelen iftarları Silvan’a taşıdı. Bir dizi ziyaret için başkan yardımcısı Nilay Ayran ve teknik ekiple birlikte Silvan’a giden ve incelemelerde bulunan Başkan Köşker, Silvanlılarla iftarda buluştu. Gebze Belediyesi tarafından ilçe stadında düzenlenen iftar yemeğine Başkan Köşker’in yanı sıra Silvan Kaymakamı Adem Çelik, başkan yardımcısı Nilay Ayran, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda Silvanlı katıldı.



SİLVAN HUZURLA ANILACAK

Binlerce Silvanlıyı aynı sofra etrafında buluşturan iftarda ilk selamlama konuşmasını Silvan Kaymakamı ve belediye başkan vekili Adem Çelik yaptı. Çelik konuşmasında, “Bu kadim ve güzel coğrafyanın güzel insanları hepiniz Ramazan iftarımıza hoş geldiniz. Silvan ilçemiz çok acı günler yaşadı, bunları bizler biliyoruz ama artık Silvan huzurla anılacak. Bu Ramazan Ayının son günlerinde değerli Gebze Belediye Başkanımız ve ekibi ile birlikte sizlerle beraber bir paylaşımı ortaya koyacağız. Bu güzel günün huzurlar, güzellikler getirmesini diliyorum, inşallah Silvan hep böyle güzel günlerle böyle güzel beraberliklerle ve dost sofraları ile anılır diliyorum” dedi.



KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VEREMEYECEKLER

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de gerçekleştirdiği konuşmasında kardeşlik birlik beraberlik mesajları verdi. Başkan Köşker, “28 yıl boyunca Diyarbakır’a geldim fakat Silvan’a gelmek nasip olmamıştı. Allah’a hamd olsun ki Silvan’la da tanışmak nasip oldu. Bugün bu kalabalığı burada görünce ne kadar güzel bir aileye sahip olduğumuzu, bu coğrafyanın ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, Türkiye'de yaşayan etnik guruplarla bir aile gibi yaşadığımızı, dünyanın ne kadar kıskandığını bir kez daha gördüm. Genç nüfusumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, İslam birliğimizi, Müslüman kardeşliğimizi kıskananlar var. Kürt, Çerkez ve Türk diye ayıran, bizleri birbirimize düşürmek isteyenler var. Ama asla kardeşliğimize zarar veremeyecekler.



GELECEĞİMİZ DAHA DA GÜZEL OLACAK

Biz bu ülkeyi birlikte omuz omuza cephede savunduk birlikte inşa ettik. Bugün bu kardeşliğimize nifak sokmaya çalışanları aramıza almayalım onlara fırsat vermeyelim. Kurulan kardeşlik soframız, dostluk soframız hiçbir zaman bozulmasın. Kardeşliğimiz bozmak isteyen birçok unsur var onlara fırsat vermeyeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz hepimiz bu bölgeyi önemsiyor ve yeniden o güzel günlerine kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğimiz güzel olacak, aydınlık olacak her geçen gün daha da güzel olacak” dedi.



KÖŞKER’E TEŞEKKÜR PLAKETİ