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Başkan Köşker Şırnak Valisi’nin konuğu

İçişleri Bakanlığı tarafından Silvan Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan’a gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Şırnak Valisi Ali İhsan Su’ya konuk oldu.

Başkan Köşker Şırnak Valisi'nin konuğu

21 Şubat 2017 Salı 22:01


Silvan’a yapılacak projelere ilişkin istişarede bulunmak üzere Silvan’da bulunan Başkan Köşker ve beraberindeki heyet Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Diyarbakır Ulu Cami’yi ziyaret etti.  Vali Ali İhsan Su ve Başkan Köşker, daha sonra caminin müzesini de birlikte gezdi. Burada bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i Silvan için gerçekleştirilecek projeler için tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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