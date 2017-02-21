Başkan Köşker Şırnak Valisi’nin konuğu

Silvan’a yapılacak projelere ilişkin istişarede bulunmak üzere Silvan’da bulunan Başkan Köşker ve beraberindeki heyet Şırnak Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Diyarbakır Ulu Cami’yi ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su ve Başkan Köşker, daha sonra caminin müzesini de birlikte gezdi. Burada bulunan tarihi eserler hakkında bilgiler aldı. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i Silvan için gerçekleştirilecek projeler için tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.