Başkan Köşker yerinde denetledi

Cumaköy ve Denizliköy mahallelerinde tamamlanan doğalgaz ve İSU çalışmalarının ardından Gebze Belediyesi tarafından başlatılan üst çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Köşker’e mahalle sakinleri, hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Cumaköy Mahallesi ve Denizliköyü Mahallesinde Palgaz ve İSU tarafından yeni hat ve altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklarda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını inceledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında başkan yardımcısı Nilay Ayran, Cumaköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal, Denizliköyü Mahallesi Muhtarı Necat Araba ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.



CUMAKÖY’DE ÜST YAPI TAMAM

İlk olarak Cumaköy Mahallesi’nde fen işleri tarafından tamamlanan üst yapı çalışmalarını inceleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. 20 bin 600 metrekare parke ve 6 bin metre bordür taşı ile kaplanan sokaklarıyla Cumaköy Mahallesi yeni bir çehreye büründü. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.



DENİZLİ’DE TAM GAZ