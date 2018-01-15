Başkan Köşker’den 16 Ocak mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Köşker, “Habercilikte toplum yararını ön planda tutarak, her türlü zor koşulda tarafsız, ilkeli, doğru yayıncılık yapan basın emekçilerinin onur ve gurur günlerini en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Kocaeli’ye gelerek kurulacak yeni rejimin detaylarını basınla paylaştığı toplantıyı ilimizde yapmasının önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 16 Ocak Basın Onur Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kuracağı yeni rejimin ayrıntıları, yol haritası, İzmit Kasrı’nda yapılan toplantıda belirlendi. Basın tarihine ‘Basın Onur Günü’ olarak kaydedilen toplantının önemi; Atatürk’ün halka doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılık yapmakla mükellef olan basın mensuplarına kuracağı Cumhuriyetin tanıtımı görevini vermesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu görevlendirmeyi ilimizde yapması Kocaeli’yi basın tarihimizde önemli bir konuma yükseltmiştir. Habercilikte toplum yararını ön planda tutarak, her türlü zor koşulda tarafsız, ilkeli, doğru yayıncılık yapan basın emekçilerinin onur ve gurur günlerini en kalbi duygularımla kutlarım.”