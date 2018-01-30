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Başkan Köşker’den odalara ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Esnaf ve Zanaatkarlar, Şoförler ve Pazarcılar odalarını ziyaret etti. Belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, oda başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Köşker'den odalara ziyaret

30 Ocak 2018 Salı 15:59

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Esnaf ve Zanaatkarlar, Şoförler ve Pazarcılar odalarını ziyaret etti. Belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, oda başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi. Şoförler Odası Başkanlığına seçilen Necati Kaya’yı tebrik eden Başkan Köşker yeni başkan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Yeni yönetimin Gebze’ye Kocaeli’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Köşker daha sonra Esnaf ve Zanaatkar Odası ve Pazarcılar Odası başkanlarına konuk oldu. Başkanlara ve yönetimlerine başarılar dileyen Başkan Köşker, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi. Başkan Köşker’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden oda başkanları ayrıca hizmet ve destekleri için teşekkür etti.
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