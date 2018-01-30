Başkan Köşker’den odalara ziyaret Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Esnaf ve Zanaatkarlar, Şoförler ve Pazarcılar odalarını ziyaret etti. Belediye meclis üyelerinin eşlik ettiği Başkan Köşker, oda başkanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

30 Ocak 2018 Salı 15:59