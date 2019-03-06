Başkan Köşker’den Regaip Gecesi Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Allah(c.c)’a dua ve yakarışın yoğunlaştığı mübarek kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, “Regaip Gecesi, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak bilinen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen gecedir. Dini ve ahlaki erdemlerin artmasına, yaşadığımız zamanın değerini anlamamıza ve geçmiş ve gelecekle ilgili eylem ve düşüncelerimizi hesaba çekmemize vesile olan Regaip Gecesi’nin İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, hemşerilerimizin kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.