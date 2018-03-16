Başkan Köşker’den Şehitler Günü Mesajı

ALTIN HARFLERLE YAZILAN DESTANLAR
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, ‘Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, onlar diridirler, fakat siz anlayamazsınız’ demektedir. Şehitlik makamına olan bu inanç ve motivasyonumuz, bizleri tarih boyunca hiçbir zaman başımızı yere eğdirmemiştir. Bunun en son örneğini 15 Temmuz hain kalkışmasında, milli birliğimize kast etmek isteyen hainlere karşı, milletimiz yurdun dört bir yanında vermiştir. Darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden necip milletimizin yiğit evlatları; gerek şahadet şerbeti içerek gerek ise gazi olarak şanlı tarihimize altın harflerle yeni bir destanı yazmıştır.
ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRALARI
Bugün hepimize düşen görev, bizleri özgür ve bağımsız kılan, savaş meydanlarında zaferler kazandıran şehitlik ve gazilik gibi manevi değerlerimizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Birlik ve bütünlüğümüzün, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan aziz şehitlerimizi her zaman hatırlayacak, bizlere bıraktıkları emaneti ilelebet yaşatacağız. 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda sergiledikleri kahramanlıklar ve fedakarlıklarla bizlere bu vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımızı ve güvenliğimizi korumak için canlarını feda eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.