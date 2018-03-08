Başkan Köşker’den taziye ziyareti Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren Kadıllı Mahallesi Muhtarı Necati Özyurt’u Fatih Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

08 Mart 2018 Perşembe 10:05