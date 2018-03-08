Başkan Köşker’den taziye ziyareti

08 Mart 2018 Perşembe 10:05
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker geçtiğimiz gün trafik kazası geçiren Kadıllı Mahallesi Muhtarı Necati Özyurt’u Fatih Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Başkan Köşker’e hasta ziyareti sırasında Belediye Meclis üyeleri Sadık Güvenç ve Celal Çelikbilek eşlik etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Köşker, muhtara Allah’tan acil şifalar diledi. Hastanede yatan diğer hastaları da ziyaret eden Başkan Köşker, acil şifalar diledi. Başkan Köşker ve beraberindeki heyet Hastane Başhekimi Dr. Gökhan Nalbantoğlu ile görüşerek yeni yapılan hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Köşker, daha sonra geçtiğimiz günlerde Babası Ali Osman Yalçın’ı kaybeden belediye meclis üyesi Şamil Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu. Aileye sabırlar dileyen Başkan Köşker, “Ali Osman amcamızın Allah mekanını cennet eylesin inşallah” dedi.
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