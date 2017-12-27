Başkan Köşker’den Yeni Yıl Mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2017 yılının ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın geleceğini etkileyen önemli gelişmelere sahne olduğunu belirterek, “Acıları, sorunları, heyecanları ve umutları ile bir yılı geride bıraktık. 2018 yılında başta Gebze ve Kocaelili hemşehrilerim olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm dünyamıza barış, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum” dedi. Mesajında belediye hizmetleri bakımından başarılı ve verimli bir hizmet yılını geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Köşker, “2018 yılı gerek hükümetimiz tarafından yaptırılan büyük yatırımlar, gerekse belediyemizin başlattığı projelerin tamamlandığı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağı bir yıl olacak. Gebze’miz yerel, ulusal ve küresel ölçekli bu projelerle bir dünya şehri olma yolunda hızla ilerleyecek. 2018 yılı sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitsel projelerin artarak devam edeceği bir yıl olacak. Hemşerilerimize vadettiğimiz projeleri tamamlamak ve Gebze’yi mutlu, müreffeh, sağlıklı ve çağdaş bir şehir haline getirmek için yeni yılda da canla başla çalışacağız. Yeni umutlarla ve yeni bir hizmet heyecanıyla girdiğimiz 2018 yılının Gebze’mize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk ve bereketler getirmesini diliyorum. Nice mutlu yıllara” ifadelerini kullandı.