Başkan Köşker'den yılbaşı ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2018 yılını görevleri başında karşılayan zabıta, emniyet, itfaiye, jandarma ve sağlık sebepleri dolayısıyla hastanelerde karşılayan Gebzeli hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2018 yılını görevleri başında karşılayan zabıta, emniyet, itfaiye, jandarma ve sağlık sebepleri dolayısıyla hastanelerde karşılayan Gebzeli hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Köşker'e ziyaretleri sırasında AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz eşlik etti.



NÖBETTEKİ GÜVENLİK PERSONELLERİ

Başkan Köşker ve beraberindeki heyet ilk olarak yılbaşı akşamı nöbette olan Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Başkan Köşker, zabıta personelinin yeni yılı tebrik etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Başkan Köşker daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Gebzelilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde yılbaşını karşılamaları için görevleri başında olan emniyet ve itfaiye personelinin yeni yıllarını tebrik etti.



HASTALARA MORAL VERDİLER