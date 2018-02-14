banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Köşker’e İSU sunumu

İSU Gebze Bölge Müdürü Burak Kızılöz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e İSU olarak Gebze’de devam eden ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Köşker'e İSU sunumu

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:15

Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Gebze’nin alt yapı hizmetleri ve yatırımları konuşuldu.  2018 yılı içerisinde Tatlıkuyu, Tavşanlı, İnönü, Gaziler, Eskihisar, İstasyon, Mevlana, Mustafapaşa, Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus, Ademyavuz, Arapçeşme, Barış ve Sultanorhan, mahallelerinin cadde ve sokaklarında içme suyu ve kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Kovalı Dere Barajı, Pelitli, Kadıllı, Tepemanayır mahallerine ait içme suyu kanalizasyon hatları imalatları da aynı hızla devam ediyor. Toplantıda Gebze bölgesine yapılacak toplam yatırım miktarının 96 milyon 100 bin Türk lirası olduğu ifade edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Nikahlarını Başkan Köşker kıydı Nikahlarını Başkan Köşker kıydı
Aselsan’ın önemi ve 43 yıllık tarihi Aselsan’ın önemi ve 43 yıllık tarihi
Şubat Ayı İl Divan Toplantısı Şubat Ayı İl Divan Toplantısı
Yaman, Fatih Devlet Hastanesini inceledi Yaman, Fatih Devlet Hastanesini inceledi
"48 yıl daha onunla yaşamaya hazırım"
ABAF Genel Kurulunu Yaptı ABAF Genel Kurulunu Yaptı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Nikahlarını Başkan Köşker kıydı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayatlarını birleştirmeye karar veren...

Haberi Oku