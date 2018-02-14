Başkan Köşker’e İSU sunumu

İSU Gebze Bölge Müdürü Burak Kızılöz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e İSU olarak Gebze’de devam eden ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Gebze’nin alt yapı hizmetleri ve yatırımları konuşuldu. 2018 yılı içerisinde Tatlıkuyu, Tavşanlı, İnönü, Gaziler, Eskihisar, İstasyon, Mevlana, Mustafapaşa, Cumhuriyet, Hürriyet, Ulus, Ademyavuz, Arapçeşme, Barış ve Sultanorhan, mahallelerinin cadde ve sokaklarında içme suyu ve kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Kovalı Dere Barajı, Pelitli, Kadıllı, Tepemanayır mahallerine ait içme suyu kanalizasyon hatları imalatları da aynı hızla devam ediyor. Toplantıda Gebze bölgesine yapılacak toplam y atırım miktarının 96 milyon 100 bin Türk lirası olduğu ifade edildi.