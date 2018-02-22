Başkan Köşker’e Zonguldak’tan konuk

Zonguldak Saltukova Belediye Başkanı M. Zerrin Güneş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker, Saltukova Belediye Başkanı Güneş’e Gebze hakkında bilgi verdi. Gebze’yi çok beğendiğini ifade eden Başkan Güneş, misafirperverliği için Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti. Başkanlar, belediyecilik faaliyetleri ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.