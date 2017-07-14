Başkan Köşker’in 15 Temmuz Mesajı

TARİH BOYUNCA DESTAN YAZAN BİR MİLLET

Yüce Türk milletinin, Sultan Alpaslan’ın Malazgirt Zaferiyle birlikte yurt eylediği Anadolu’da tarih boyunca sayısız destanlara ve zaferlere imza attığını mesajında dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Anadolu’nun tarihi; Osman Beyler, Yavuz Sultan Selimler, Fatih Sultan Mehmetler, Kanuniler, Gazi Mustafa Kemal’ler ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aziz Türk milletinin yazdığı sayısız destanla doludur. Aziz milletimiz son destanını bundan bir yıl önce 15 Temmuz’da, asker üniformasının arkasına gizlenen hainlere karşı yazdı. Büyüyen Türkiye’nin kutlu yürüyüşünden, yeniden dirilişinden rahatsız olan dış güçlerin piyonu olan FETÖ terör örgütünün; milli birlik ve kardeşliğimize kast ettiği kalkışma, yine milletimizin feraseti ve birliğiyle başarısız oldu hamd olsun.



HAİNLERİN OYUNUNU MİLLETİMİZ BOZDU

Milli bağımsızlığının manevi anayasası olan İstiklal Marşı, ‘korkma!’ diye başlayan; ‘Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak’ dizeleriyle devam eden bu milletin korkacağını sanan hainlere en güzel cevabı yine milletimiz birlik ve beraberliğiyle, vatan aşkıyla kenetlenerek verdi. Necip milletimiz, Başkomutanları ve Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ ülküsünde birleşerek, hainlerin kirli oyununu bozdu.



ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN