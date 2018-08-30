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Başkan Köşker’in 30 Ağustos Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Köşker'in 30 Ağustos Mesajı

30 Ağustos 2018 Perşembe 10:47

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırıldığını belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “30 Ağustos Zaferi, bağımsız ve özgür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bizleri bugün de gururlandıran bu büyük zafer, milletimizin geleceğine güvenle bakmasını sağlamış, onurlu ve saygın bir millet olmanın gurur ve mutluluğunu

yaşatmıştır” dedi. “Atalarımızın büyük özverilerle koruduğu ve bizlere emanet olarak bıraktığı bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkacağız” diyen Başkan Köşker mesajında şu ifadelere yer verdi: “Atatürk’ün ileri görüşlülüğü, askeri dehası, liderlik ve komutanlık yeteneği, milletimizin ve kahraman ordumuzun büyük özverisi, tarihe altın harflerle yazılan bu zaferi getirmiştir. Ordu-millet bütünleşmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nda, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile tüm halkımız tek vücut olarak eşine az rastlanır bir direniş göstermiştir.

GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDE

Milletimizi güçlü kılan, işte bu vatan sevgisi, birlik ve beraberliğidir. Atalarımız, birlik ve dayanışma içinde, tüm güçlükleri aşarak işgal girişimlerini boşa çıkarmış, gelecek kuşaklara bu güzel vatanı armağan etmişlerdir. Başımızı her dönemde dik tutabilmek için uğrunda sayısız şehit verilerek kazanılan bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkmalı, genç kuşakların tarihimizi iyi öğrenmelerini sağlamalıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu duygular içerisinde kutluyor, büyük zaferi kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.”

 

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