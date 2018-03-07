Başkan Köşker’in 8 Mart Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Köşker, Dünya Kadınlar Günü’nün özünde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını, kadına yönelik haksızlıkları ve kadınla ilgili yanlış bakış açılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir gün olduğunu ifade ederek, “Ne var ki, gerek batı toplumlarında, gerekse bizim toplumumuzda kadınlarımız, bugün ve tarihin değişik dönemlerinde bir kısım mağduriyetler yaşamışlardır. Esasen bizim inancımız ve milletçe sahip olduğumuz kültür, insan merkezli bir bakış açısına sahiptir. Cinsiyet ayrımcılığına izin vermez” dedi.
HAYATIN HER ALANINDA BAŞARILI
Kadınların kutsal annelik görevinin yanında eğitimden sağlığa, iş hayatından siyasal hayata kadar pek çok alanda önemli görevler üstlendiğini ve bu görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “ Kadınlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, çalışma ve seçilme haklarının yaygınlaştırılması, toplumsal statülerinin güçlendirilmesi ve aile içi şiddet başta olmak üzere karşılaştıkları olumsuzlukların giderilmesi büyük önem taşımaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın sona ermesini diliyor, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.