Başkan Köşker’in 8 Mart Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gebzeli bayanların ve tüm dünya kadınlarının gününü kutlayan Başkan Köşker, mesajında kadınların medeni, huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Köşker, Dünya Kadınlar Günü’nün özünde kadına yönelik cinsiyet ayrımcılığını, kadına yönelik haksızlıkları ve kadınla ilgili yanlış bakış açılarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir gün olduğunu ifade ederek, “Ne var ki, gerek batı toplumlarında, gerekse bizim toplumumuzda kadınlarımız, bugün ve tarihin değişik dönemlerinde bir kısım mağduriyetler yaşamışlardır. Esasen bizim inancımız ve milletçe sahip olduğumuz kültür, insan merkezli bir bakış açısına sahiptir. Cinsiyet ayrımcılığına izin vermez” dedi.



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