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Başkan, Kurban Bayramını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlendiğini söyleyerek barış ve kardeşlik temennisiyle tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan, Kurban Bayramını Kutladı

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:12

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Bayramların gönülleri birbirine yaklaştırdığını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve hoşgörüyü arttırır. Küskünleri barıştırır, tüm İslam âlemini huzur iklimine kavuşturur. Kestiğimiz kurbanlar, bizim yaradan’a olan sevgimizin ve vazgeçtiğimiz dünyalıkların sembolüdür. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir, kurban etleri bölüşülür. Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşmasına da birer vesiledir. Bu mübarek ve kutlu günlerin ülkemizde ve dünyada insanlığın en çok ihtiyacı olan barış ve kardeşlik içinde yaşamasına bir vesile olmasını temenni ediyor,  ülkemiz başta olmak üzere İslâm dünyasının birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını Yüce Allah’tan diliyorum. Dünyada, özellikle de Müslüman ülkelerde yaşanan kardeş kavgalarının son bulması duasıyla mübarek Kurban Bayramı’nızı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum”
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