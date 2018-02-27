Başkan, miniklere Afrin için teşekkür etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yeni binasında eğitim hayatını sürdüren Körfez İGSAŞ Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Murat Dumansız tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu’na okul müdürü Dumansız, eğitim hakkında bilgi verdi. Karaosmanoğlu “Öğretmenlerimiz öğrencilere rol modeldir. Sizlerden geleceğe umutla bakan, araştıran, morali yüksek, hedefi ve ideali olan gençler yetiştirmenizi istiyorum. Bunun yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklilerini keşfetmemiz de elzem bir durumdur” dedi.





“VATANIMIZI SİZLERE EMANET EDECEĞİZ”

Körfez İGSAŞ Ortaokulu’nu ziyaretinde Değerler Eğitimi dersine konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, Afrin’deki Mehmetçikler için atkı, bere ve battaniye ören öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Sevgi Yumağı projesiyle çok önemli bir sosyal projeyi hayata geçiren öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik eden Karaosmanoğlu, “İnsan inanınca ve sevince yapamayacağı iş yoktur. Öğretmenlerimizin sizlere ve insanlığa olan sevgisi tüm engelleri kaldırıyor. Unutmayalım ki iyiler her zaman kazanır. Bizlerin de gündeminde bu gibi güzel ve anlamı olan güzel işlerle doldurmalıyız” ifadelerini sarf etti. Gençlerin hayata her zaman umutla bakması gereğini de vurgulayan Karaosmanoğlu, “İyimser ve enerji dolu olun. Bu ülkenin üretken ve sevilen hayırlı evlatları olarak sizler bizlerin geleceğisiniz. Vatanımızı sizlere emanet edeceğiz. Bu anlamlı projeniz içinde sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





“YABANCI DİL ÖĞRENMELERİ DE GEREKMEKTEDİR”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı birliktelikte öğretmenlerle de buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eğitim olmazsa olmazımızdır. İGSAŞ Ortaokulumuz sistemi oturmuş ve başarılı bir eğitim yuvasıdır. Şahsımın öğretmenlik yaptığı dönemlerinde seksen iki kişilik sınıflarda ders verdiğimi hatırlıyorum. Çok şükür o günler artık geride. Şimdilerde okullarımızdaki tekli eğitimin yapılması için çalışmalarda hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin yetiştireceği öğrencilerimizin ahlaklı olması her şeyin önündedir. Gençlerimiz artık kendilerini ispat etmek için yabancı dil öğrenmeleri de gerekmektedir” dedi.





“BİR GENCİ DAHİ KAYBETMEYE LÜKSÜMÜZ YOKTUR”