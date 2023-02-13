BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, 3 AYLIK MAAŞINI DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLADI

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, deprem bölgesine anlamlı bir bağışta bulundu. Belediye personeli toplamda 247 bin 500 TL maaşlarından bağış yaparken birim müdürleri 5’er bin TL, başkan yardımcıları 1 aylık maaş ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı.

Darıca Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm ekipleriyle ilk andan itibaren teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşık 100 kişilik ekiple birlikte deprem bölgesine giderken ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarına da destek veriyor. Deprem bölgesine köy köy gezerek yardımda bulunan Darıca Belediyesi, hangi alanda ihtiyaç varsa canla başla çalışmaya devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNE MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

Afetzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için gece gündüz canla başla çalışan Darıca Belediyesi, aynı zamanda AFAD üzerinden bağışta da bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışlarken başkan yardımcıları 1 aylık maaşlarını, birim müdürleri 5’er bin TL ve belediye personeli de maaşlarından toplamda 247 bin 500 TL afetzedelere bağışta bulundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada yaraları hep birlikte sarmak için el ele vereceklerini belirterek “Devletimiz depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Bizler de ekiplerimizle deprem bölgesinden kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Bu zor günler el ele vererek dayanışma ile atlatılır. Darıca Belediyesi olarak bütün personellerimize bağışları için teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da ilk günden beri yardımları ile destek veriyor. Bağışları AFAD üzerinden yaparak kardeşlerimizin acılarını bir nebze daha azaltmak hepimizin görevi” diye konuştu.

İHA