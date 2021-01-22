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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CHP MECLİS GRUBUNA ÇALIŞMALARI ANLATTI

Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz..

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CHP MECLİS GRUBUNA ÇALIŞMALARI ANLATTI

22 Ocak 2021 Cuma 17:22


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında CHP Meclis grubuna sunum yaparak bilgilendirmede bulundu. Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’yı hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP’li belediye meclis üyelerine 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattı. Darıca sahilde yapımı yeni tamamlanan Hilal Bahçe Cafe’de Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına CHP Grup Sözcüsü Selim Özcan ve CHP’li belediye meclis üyeleri ile Darıca Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı.

BAŞKAN BIYIK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, slayt eşliğinde 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında geniş bir sunum yaptı. 2020 yılında Darıca’ya birçok önemli eseri kazandırdıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında da belediye olarak ellerini taşın altına koyduklarını ve canla başla çalıştıklarını söyledi. 2021 yılında yapılacak çalışmalar hakkında da sunum yapan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz. Sizlerin görüş ve önerilerinizi önemsiyoruz. Hep birlikte ortak akılla ilçemizi geleceğe taşıyacağız” dedi.

CHP GRUBUNDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Sunumun ardından CHP grubuna da söz veren Başkan Muzaffer Bıyık, CHP’li meclis üyelerinin sorduğu soruları da tek tek yanıtladı. CHP Grup Sözcüsü Selim Özcan da bilgilendirme için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Muzaffer Bıyık da toplantıya katılan CHP grubuna teşekkür ederek bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini söyledi.









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