BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NA ÇALIŞMALARI ANLATTI

Darıca için daha fazlasını yapacağız Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’nın üyeleri olan AK Parti ve MHP teşkilatlarına 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek Darıca için daha fazlasını yapmak için çalıştıklarını söyledi.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhur İttifakı’nın üyeleri olan AK Parti ve MHP teşkilatlarına 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl başkan Yardımcısı Engin Güzel, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

AYGÜN: “MHP OLARAK HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Toplantıda ilk olarak MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün söz alarak selamlama konuşması yaptı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a tam destek veren Aygün, “MHP teşkilatları olarak Belediye başkanımızın hizmetlerinden memnunuz, takdir ediyoruz. Bizler Cumhur İttifakı üyesi olarak her zaman yanınızdayız. Burası bir aile ortamı, başkanımızın her zaman yanında ve arkasındayız. Çalışmaları nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ACAY: “DARICA’DA GÜZEL ÇALIŞMAŞALAR OLUYOR”

Daha sonra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay konuşma yaparak teşkilatlara birlik beraberlik mesajları verdi. Darıca’nın 2 yılda çok güzel hizmetler aldığını ifade eden Acay, “Darıca’da Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışmalar çok güzel gidiyor. Başkanımıza yaptığı ve ilçemize kazandırdığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Her zaman üçlü olsun güçlü olsun demiştik. Darıca’da son yıllarda hem belediyemizin hem de Büyükşehir ve Hükümetimizin çok güzel yatırımları oluyor. Darıca’ya yeni bir el değdiğini görüyoruz. Bambaşka bir Darıca’nın ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

YAMAN: “BİR KİŞİ ŞEHRİ DEĞİŞTİRİR”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise Darıca’da Cumhur İttifakı’nın çok uyumlu olduğunu vurgulayarak “Belediye başkanı orkestra şefidir. Orkestrayı çok iyi yönetir. Darıca’da da belediye başkanımız orkestrayı en iyi şekilde yönetiyor. Bir kişi gelir şehri değiştirir. Bakın İstanbul’da belediye başkanı değişti şehrin kaderi de değişti. İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmasıyla birlikte şehrin kimliği değişti. Aynı şekilde Kocaeli’de de belediye başkanı değişince Körfez’in kaderi değişmişti. Denizinde balıkların yok olduğu Körfez bugün tertemiz ve çok canlı bir hale geldi. AK Parti belediyeciliği şehirleri değiştiriyor, geliştiriyor. AK Parti olarak Türkiye’yi hak ettiği yere getirdik ve bir kimlik kazandırdık. Darıca’da Cumhur İttifakı çok güzel ve uyumlu gidiyor. Daha da geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” diye konuştu.

BIYIK: “DARICA İÇİN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ”

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi. Darıca için daha fazlasını yapmak için canla başla çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, eğitimden spora, kültür sanattan yatırımlara ve altyapıdan üstyapıya kadar 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Aynı zamanda 2021 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında da sunum yaptı.

DARICA’YI HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ

Darıca’nın daha yaşanabilir bir ilçe olması için çalışacaklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “2020 yılında bir yandan pandemi süreciyle mücadele ederken bir yandan da vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Gerek Darıca Belediyesi olarak bizler ve gerekse de hem Büyükşehir Belediyemiz hem de hükümetimiz olarak ilçemize önemli eserler kazandırdık. Darıca’yı hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağımızdan ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizden kuşkunuz olmasın” diye konuştu.































