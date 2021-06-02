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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DARICALILARI BİSİKLET TURUNA DAVET ETTİ

Bisikletini al tura katıl!

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DARICALILARI BİSİKLET TURUNA DAVET ETTİ

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:51

Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “bisikletini al tura katıl” diyerek Darıcalılar davet etti.

Darıca Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde farkındalık oluşturmak için Dudayev sahili ve Millet Bahçesi’nde bisiklet turu gerçekleştirecek. Hilal Bahçe Kafe Restoran’ın önünde sabah saat 10.00’da başlayacak olan bisiklet turu Millet Bahçesi’nde bulunan Antik Köfte önünden dönülerek yine Hilal Bahçe önünde son bulacak. Darıca ve Gebze bölgesinden bisiklet sporuyla ilgilenen gençlerin de katılacağı bisiklet turuna Darıcalı vatandaşları da davet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenliyoruz. ‘Bisiklete biniyorum, çevremi koruyorum, sağlıklı yaşıyorum’ sloganıyla organize ettiğimiz etkinliğe vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Bisikletini alıp gelen vatandaşlarımızla Darıca sahil ve Millet Bahçesi’nde hep birlikte keyifli bir etkinlikte buluşmak istiyoruz” dedi. 3 Haziran Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikte bisiklet turu yaklaşık 7 kilometreden oluşacak ve vatandaşlara eğlenceli bir gün yaşatacak

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